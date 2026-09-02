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वर्षा में भी नहीं टूटा किसानों का हौसला, चार प्रतिशत भूखंड की मांग को लेकर प्राधिकरण तक किया कूच

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:03 PM (IST)

तेज वर्षा के बावजूद ग्रेटर नोएडा के किसानों ने 4% आबादी भूखंड की मांग को लेकर प्राधिकरण कार्यालय का घेराव ...और पढ़ें

चार प्रतिशत भूखंड से वंचित किसान वर्षा में भीगते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे।

चार प्रतिशत भूखंड से वंचित किसान वर्षा में भीगते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे।

HighLights

  1. तेज वर्षा में भी किसानों ने नहीं छोड़ा प्रदर्शन।

  2. 4% आबादी भूखंड की मांग को लेकर घेराव किया।

  3. सितंबर तक मांगें न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। तेज वर्षा के बावजूद किसानों का हौसला नहीं टूटा। चार प्रतिशत भूखंड से वंचित किसान घोड़ी-बछेड़ा गांव से सैकड़ों की संख्या में वर्षा में भीगते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या भी काफी रही। वर्षा में भीगने से एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया।

किसान सुबह 10 बजे प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने वाले थे, लेकिन तेज वर्षा के कारण विलंब से पहुंचे। इसके बावजूद वर्षा के बीच ही उन्होंने प्राधिकरण के गेट पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 4 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ उन्हें आज तक नहीं मिला है। कई बार आश्वासन के बावजूद प्राधिकरण ने उनकी सुनवाई नहीं की।

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इस किसान की तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया।

प्राधिकरण को सितंबर तक मांगें मानने का दिया समय

किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका धरना-प्रदर्शन। प्राधिकरण को सितंबर तक का समय दिया जा रहा है। यदि सितंबर तक 4 प्रतिशत भूखंड का लाभ नहीं दिया गया तो अक्टूबर किसानों का होगा। किसान उग्र आंदोलन करेंगे और दशहरा व दीवाली जैसे त्योहारों पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्राधिकरण कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर खड़ी की गई थीं। अधिकारियों ने किसानों को समझा कर ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया।

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