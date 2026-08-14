ग्रेटर नोएडा में भरभराकर गिरी डुंढेरा में ग्राम सचिवालय के मुख्य हाल की छत, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांव डुंढेरा में ग्राम सचिवालय के मुख्य हाल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय आसपास कोई बच्चा या ग्रामीण मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है।

उनका कहना है कि ग्राम सचिवालय का भवन काफी पुराना और जर्जर हालत में था। यमुना प्राधिकरण की तरफ से दो माह पहले ही भवन में रिपेयरिंग का काम कराया गया था। वहीं प्राधिकरण रिपेयरिंग के काम से इन्कार कर रहा है।

गंभीर हो सकता था हादसा ग्रामीणों के मुताबिक, ग्राम सचिवालय के आसपास बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। जिस समय छत गिरी, उस दौरान बच्चे वहां मौजूद नहीं थे, वरना हादसा गंभीर हो सकता था। छत गिरने की तेज आवाज से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मलबा देखा दुर्घटना के बारे में पता चला।

खबरें और भी





