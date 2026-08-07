ग्रेटर नोएडा में नकली और नशीली दवाओं पर बड़ा एक्शन, 2.60 करोड़ की दवाइयां जब्त

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। जिला औषधि विभाग ने अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 तक अभियान के तहत करीब 2.60 करोड़ की दवाइयां बरामद की है। वहीं सरकारी और प्राइवेट समेत कुल 126 स्थानों का निरीक्षण किया गया है। इसमें सात स्थानों पर छापेमारी की गई है। इन स्थानों से लिए गए 73 सैंपल में से 49 की रिपोर्ट विभाग को मिल गई हैं। 49 में से एक सैंपल अधोमानक पाया गया, जिसमें मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं सात को गिरफ्तार किया गया।



जिला औषधि विभाग की ओर से अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर, निमार्ण इकाइयों के अलावा सरकारी अस्पतालों व प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही ब्लड बैंक का निरीक्षण किया गया। अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 तक किए 126 स्थानों के निरीक्षण के दौरान 73 स्थानों से कफ सीरप, टैबलेट, कास्मेटिक के अलावा अन्य कई दवाइयों के सैंपल लिए गए।

यह सभी सैंपल गोरखपुर लैब जांच के लिए भेजे गए, जिनमें 49 रिपोर्ट मिली, इसमें से एक मानक से कम पाई गई। मानक से कम पाए गए सैंपल के मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा सात स्थानों पर छापेमारी की भी कार्रवाई की गई। इसमें से हाल ही में कासना स्थित न्यू अमित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई थी। यहां से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई थी।

साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। वहीं नोएडा स्थित सेक्टर 76 के आम्रपाली प्रिंसली सोसायटी में छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 2.48 करोड़ रुपये की दवाइयां बरामद की गई थी। इसमें कैंसर रोधी, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, नशीली दवाइयों के अलावा कई अन्य आयातित दवाइयां बरामद की गई थीं। इसी से जुड़े गैंग के तीन सदस्यों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया।