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    ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के शव पर तिरंगा लपेटने का वीडियो वायरल, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के सवाल पर जांच की मांग

    By Arpit Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:56 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में एक पालतू कुत्ते के शव को तिरंगे में लपेटकर दफनाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर विवाद खड़ ...और पढ़ें

    बिलासपुर में पालतू कुत्ते को तिरंगे में लपेटकर दफनाते हुए। सौ. सोशल मीडिया

    बिलासपुर में पालतू कुत्ते को तिरंगे में लपेटकर दफनाते हुए। सौ. सोशल मीडिया

    HighLights

    1. कुत्ते के शव को तिरंगे में लपेटकर दफनाया गया।

    2. वीडियो वायरल होने पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप।

    3. पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में एक पालतू कुत्ते के शव को तिरंगे में लपेटकर दफनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। करीब एक मिनट के इस वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

    लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए

    जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते की बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी। उस व्यक्ति के स्वजन ने कुत्ते का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। इसी दौरान उसके शव को तिरंगे में लपेट दिया गया और उसे दफना दिया गया।

    अंतिम संस्कार का वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही समय में वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए।

    घटना की जांच कराने की मांग

    लोगों का कहना है कि तिरंगे के उपयोग को लेकर निर्धारित नियम हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस से वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम की जांच कराने की मांग की है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि वीडियो में इस्तेमाल किया गया कपड़ा वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, तो उसके उपयोग के संबंध में लागू नियमों की जांच जरूरी है।

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    बोले- वायरल वीडियो की जानकारी नहीं

    राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में एसीपी तृतीय डाॅ. रविशंकर निम का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है। यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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