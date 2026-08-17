साजिश रचकर की गई थी साइबर कैफे में लूट, ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में साइबर कैफे लूट का चार दिन बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जबकि चार टीमें जांच में जुटी हैं। जांच में सामने आया है कि लूट की साजिश रची गई थी और एक तीसरे आरोपी ने बदमाशों को अहम जानकारी दी थी।
HighLights
ग्रेटर नोएडा साइबर कैफे लूट का चार दिन बाद भी खुलासा नहीं।
लूट में तीसरे आरोपी के शामिल होने के अहम साक्ष्य मिले।
बदमाशों ने कई दिन पहले से ही कैफे की रेकी की थी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोतवाली पुलिस साइबर कैफे में हुई लूट का चार दिन बाद भी पर्दाफाश करने में विफल रही है, जबकि चार टीमें वारदात अंजाम देकर फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगी हैं।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्य मिले हैं। लूट करने वाले दाेनों बदमाशों काे जल्द धर लिया जाएगा। अभी तक की जांच में पता चला कि वारदात में एक और आरोपी शामिल है। उसी ने कैफे संचालक द्वारा बैंक से रुपये निकाल कर लाने समेत अन्य जानकारियां अन्य आरोपितों तक पहुंचाईं थी। इसके बाद साजिश रच कर वारदात अंजाम दी गई।
जान से मारने की धमकी
बता दें कि सूरजपुर क्षेत्र के मलकपुर में मोहित साइबर कैफे का संचालन कर रहा है। बृहस्पतिवार को करीब तीन बजे वह कमरे पर खाना खाने गया था। इस दौरान कैफे पर ही काम सीख रहा अमन मौजूद था। इसी बीच करीब 4 बजे बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक से काले नकाब से मुंह ढक कर दो बदमाश कैफे में पहुंचे। एक बदमाश ने अमन पर पिस्टल तान कर जान से मारने की धमकी दी, इस बीच दूसरा बदमाश काउंटर की रैक में रखे करीब 80 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए।
सूत्रों का कहना है कि बदमाशों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाने की पीछे की वजह पूर्व में ही साजिश रच कर वारदात अंजाम दिया जाना है। घटना में दो से अधिक आरोपितों के शामिल होने की आशंका है।
मोहित कैफे पर आधार व अन्य माध्यमों से कुछ कमीशन लेकर लोगों को नगद रुपये देने का भी काम करता है। इसके चलते कैफे पर नगदी के रूप में भी मोटी रकम रहती थी। घटना वाले दिन किसी को उसे एक लाख से अधिक नगदी देनी थी।
लगातार कर रहे थे रेकी
वहीं, इसी के चलते उसने एक बैंक से दोपहर में ही रुपये निकाल कर कैफे में लाकर रखे थे। इसकी जानकारी भी बदमाशों को हो गई थी। वह कई दिन पहले से ही साइबर कैफे, बैंक और गांव में जिस कमरे में किराए पर रहता है, लगातार रेकी कर रहे थे।
उन्हें यह भी पता था कि वह किस समय अमन के जिम्मे कैफे छोड़ कर कमरे पर खाना खाने जाता था। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपितों ने साजिश रच कर वारदात अंजाम दी।
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एसीपी राजीव गुप्ता का कहना है कि टीमें आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ जानकारी दे सकेंगे। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।