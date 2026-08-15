साइबर कैफे में पिस्टल की नोक पर 80 हजार की लूट, नकाबपोश बदमाशों की तलाश में चार टीमें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में साइबर कैफे से 80 हजार की लूट की वारदात अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में चार टीमें लगी हैं। एक टीम बैंक से रुपये लाकर कैफे में रखने के बाद से घटना होने तक यहां आने वाले लोगों की सूची तैयार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ बदमाशों की पहचान के संबंध में अहम साक्ष्य मिले हैं। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

बता दें कि अलीगढ़ निवासी मोहित सूरजपुर क्षेत्र के मलकपुर गांव में साइबर कैफे चलाता है। कैफे पर अमन नामक किशोर भी काम सीखता है। बृहस्पतिवार को मोहित ने बैंक से करीब 80 हजार रुपये निकाले थे। कैफे के काउंटर की रैक में रुपये रख कर दोपहर करीब तीन बजे खाना खाने चला गया था।

कैफे पर अमन मौजूद था। शाम करीब 3.52 बजे कैफे पर पहुंचे दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर अमन को जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये लूट लिए थे। अमन ने शोर मचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने धमका कर डरा दिया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गये थे।

बदमाशों की पहचान के लिए चार पुलिस टीमें लगी हैं। बदमाश जिस बाइक से आए थे, आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी से फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही मोहित के बैंक पहुंचने से रुपये निकाल कर बाहर आने।