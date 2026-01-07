ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोग पड़े बीमार, प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर डेल्टा वन में तीन दिनों से ब्लाक-सी में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने से आठ से दस निवासी उल्टी, पेट दर्द और दस्त के शिकार हुए है।

इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि घरों में सप्लाई होने वाली मुख्य पानी की पाइप लाइन में सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। पानी पीने से लोग बीमार पड़ गए है। पानी काफी गंदा और बदबूदार आ रहा है। इसकी शिकायत करने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है।



डेल्टा वन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि शहर के प्रमुख सेक्टरों में शामिल डेल्टा वन के निवासियों को शुद्ध पानी की सप्लाई तक देने में संबंधित विभाग असफल साबित हो रहा है।