ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोग पड़े बीमार, प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा वन में तीन दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे 8-10 निवासी उल्टी, पेट दर्द और दस्त से बीमार पड़ गए हैं और अस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर डेल्टा वन में तीन दिनों से ब्लाक-सी में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने से आठ से दस निवासी उल्टी, पेट दर्द और दस्त के शिकार हुए है।
इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि घरों में सप्लाई होने वाली मुख्य पानी की पाइप लाइन में सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। पानी पीने से लोग बीमार पड़ गए है। पानी काफी गंदा और बदबूदार आ रहा है। इसकी शिकायत करने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
डेल्टा वन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि शहर के प्रमुख सेक्टरों में शामिल डेल्टा वन के निवासियों को शुद्ध पानी की सप्लाई तक देने में संबंधित विभाग असफल साबित हो रहा है।
रोजाना घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस समस्या के कारण सभी ब्लाक के सेक्टरवासी परेशान है। उन्होंने बताया कि सेक्टर के ब्लाक-सी में तीन दिनों से गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई घरों में हो रही है।
सी-152 से 202 तक वाली लाइन के घरों में लोग दूषित पानी पीने के कारण बीमार पड़े है। पानी की मुख्य सप्लाई में सीवर का पानी मिलकर घरों में आ रहा है। कई बार पानी में इतनी बदबू आती है, इस्तेमाल तक नहीं किया जा सकता है। दूषित पानी पीने के कारण आठ लोग बीमार है, इसमें से कई लोग अस्पताल उपचार के लिए भर्ती हैं।
