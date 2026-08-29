ग्रेटर नोएडा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल; अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के हल्दौनी गांव में छह वर्षीय बच्ची की रक्षाबंधन के दिन दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने तत्काल गिरफ्तारी व फांसी की मांग कर जमकर हंगामा किया।

पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हत्यारोपित की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपित आपराधिक प्रवृति का था। और बच्ची केे चाचा का दोस्त था। हत्यारोपित की पहचान तिलपता के बल्ले के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपित की पहचान हुई।