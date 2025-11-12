Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा: कोर्ट के आदेश पर उन्नति फॉरचून बिल्डर समेत 10 पर 54 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में कोर्ट के आदेश पर उन्नति फॉरच्यून बिल्डर समेत 10 लोगों पर 54 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिल्डर ने निवेशकों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उन्नति फारचून होल्डिंग बिल्डर समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर दंपती ने 54 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने, भुगतान के नाम पर किसी और का फ्लैट आवंटित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित विजेंद्र का नोएडा के सेक्टर-126 स्थित बख्तावरपुर गांव में बिल्डिंग मेटेरियल का कारोबार है। उनकी ओम ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। वह पत्नी अंजू कुमारी के नाम है। आरोप है कि सेक्टर-128 में उन्नति फारचून होल्डिंग बिल्डर का द अरन्या नाम से प्रोजेक्ट है। वर्ष 2017 में वहां पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।

    इसका बिल्डर को 54.97 लाख रुपये का भुगतान करना था। बिल्डर से पैसे मांगे लेकिन वह टालता रहा। पीड़ित सेक्टर-67 स्थित बिल्डर के कार्यालय पर भी गए। जहां ग्रुप के सीएमडी अनिल मिठास के अलावा अन्य डायरेक्टर मिले। सभी से पैसों की मांग की तो बताया गया कि अभी कंपनी में कुछ दिक्कत है और पैसों के बदले फ्लैट देने का वादा किया।

    आरोपितों ने दिसंबर 2018 को 1256 वर्ग फीट का फ्लैट आवंटित कर दिया। कब्जा मिलने के बाद पीड़ित दंपती फ्लैट में रहने लगे। आरोप है कि तब पता लगा कि आरोपितों ने फ्लैट किसी रचना जैन नाम की महिला को पहले बेचा हुआ था।

    इस संबंध में बिल्डर के कार्यालय जाकर पता किया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिस पर पीड़ित दंपती ने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

    अब कोर्ट के माध्यम से बिसरख कोतवाली पुलिस ने उन्नति फारचून होल्डिंग कंपनी के सीएमडी अनिल मिठास, शशांक पाठक, राजेश कुमार पाठक, हिमांशु पाठक, शैलेंद्र प्रताप शर्मा, अंकित पाठक, रेखा रानी, संदीप कुमार त्यागी, रामेश्वर दयाल त्यागी और संजय लाल डलवन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली के प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट जा रहे यात्रियों को भटकने से रोकेंगे 16 'गाइड', दिशा-दूरी के साथ हर कदम पर करेंगे मदद