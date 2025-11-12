ग्रेटर नोएडा: कोर्ट के आदेश पर उन्नति फॉरचून बिल्डर समेत 10 पर 54 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उन्नति फारचून होल्डिंग बिल्डर समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर दंपती ने 54 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने, भुगतान के नाम पर किसी और का फ्लैट आवंटित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

पीड़ित विजेंद्र का नोएडा के सेक्टर-126 स्थित बख्तावरपुर गांव में बिल्डिंग मेटेरियल का कारोबार है। उनकी ओम ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। वह पत्नी अंजू कुमारी के नाम है। आरोप है कि सेक्टर-128 में उन्नति फारचून होल्डिंग बिल्डर का द अरन्या नाम से प्रोजेक्ट है। वर्ष 2017 में वहां पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।

इसका बिल्डर को 54.97 लाख रुपये का भुगतान करना था। बिल्डर से पैसे मांगे लेकिन वह टालता रहा। पीड़ित सेक्टर-67 स्थित बिल्डर के कार्यालय पर भी गए। जहां ग्रुप के सीएमडी अनिल मिठास के अलावा अन्य डायरेक्टर मिले। सभी से पैसों की मांग की तो बताया गया कि अभी कंपनी में कुछ दिक्कत है और पैसों के बदले फ्लैट देने का वादा किया।

आरोपितों ने दिसंबर 2018 को 1256 वर्ग फीट का फ्लैट आवंटित कर दिया। कब्जा मिलने के बाद पीड़ित दंपती फ्लैट में रहने लगे। आरोप है कि तब पता लगा कि आरोपितों ने फ्लैट किसी रचना जैन नाम की महिला को पहले बेचा हुआ था।

इस संबंध में बिल्डर के कार्यालय जाकर पता किया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिस पर पीड़ित दंपती ने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।