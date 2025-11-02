 तीन गांवों के किसानों की जमीन लेगा ग्रेना प्राधिकरण, ईकोटेक सेक्टर का होगा विकास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक सेक्टर के विकास के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण कानून से जमीन लेगा। प्राधिकरण के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने तीन गांव धूममानिकपुर, खेड़ी व सुनपुरा गांव की कुल 9.66 हे. जमीन के अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण सर्वे (एसआइए) की अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वे के लिए गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को एजेंसी चयनित किया गया है।

एजेंसी को साठ दिन में सर्वे पूरा कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसके आधार पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को जिला प्रशासन आगे बढ़ाएगा। प्राधिकरण ने सेक्टर में जमीन आवंटन शुरू कर दिया है। सौर पैनल बनाने वाली कंपनी को इकाई लगाने के लिए सेक्टर में 50 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसके साथ ही ढांचागत सुविधाओं का विकास भी शुरू हो गया है।

ग्रेटर नोएडा में औैद्योगिक निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारते के लिए प्राधिकरण ईकोटेक 16 सेक्टर विकसित कर रहा है। इस सेक्टर में नौ भूखंड है। पचास एकड़ का एक भूखंड प्राधिकरण ने अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लि. को आवंटित किया है। कंपनी इसमें सौर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इसके जरिये तीन हजार करोड़ का निवेश होगा।

सेक्टर के विकास के लिए प्राधिकरण अधिकतर जमीन किसानों की सहमति लेकर क्रय कर चुका है, लेकिन सुनपुरा, खेड़ी व धूमकानिकपुर के कुछ किसानों से जमीन देने पर सहमति नहीं दी थी, इस वजह से सेक्टर का संर्पण विकास करने में बाधा आ रही है। इस अड़चन को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लेने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया था।