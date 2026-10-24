ग्रेटर नोएडा में 40000 वर्ग मीटर जमीन पर गरजा बुलडोजर, ग्रेनो प्राधिकरण के एक्शन से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है।

शनिवार को प्राधिकरण की टीम ने पुराने हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एनजीटी के आदेश पर पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई।

प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि डूब क्षेत्र की जमीन पर कालोनाइजर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए बाउंड्री बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-1 के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रबंधक प्रशांत समाधिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।