ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के तिलपता में मंगलवार को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप प्रजापति (30) पुत्र मैहर चंद निवासी ग्राम शिवराजपुर के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार कुलदीप किसी काम से तिलपता की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे कंटेनर ने उसे चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।