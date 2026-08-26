ग्रेटर नोएडा के पांच गांवों को मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं, 35 करोड़ से बनेंगे आधुनिक कम्युनिटी सेंटर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं देने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत डाढ़ा, लुक्सर, इमलियाका, सिरसा और मिलक लच्छी समेत पांच गांवों में सेक्टरों की तर्ज पर आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे।

इसके लिए प्राधिकरण ने निविदा जारी कर दी है। इन पांचों केंद्रों पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। करीब चार एकड़ जमीन पर प्रत्येक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गांव के पास ही जमीन चिह्नित कर ली गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले डेढ़ से दो माह में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

दो मंजिला होंगे सामुदायिक केंद्र कार्यदायी संस्था को एक साल के भीतर काम पूरा करना होगा। सामुदायिक केंद्र दो मंजिला होंगे। भूतल पर लाबी, बड़ा पार्टी हाल, किचन, स्टोर, एक कमरा और महिला-पुरुष शौचालय की सुविधा होगी। प्रथम तल पर लाबी, लाइब्रेरी और शौचालय बनाए जाएंगे।

हर केंद्र में वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। अभी तक प्राधिकरण द्वारा सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्णनगरी, पी-3 समेत ज्यादातर आवासीय सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गांवों में छोटे बारात घर ही थे।