ग्रेटर नोएडा के पांच गांवों को मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं, 35 करोड़ से बनेंगे आधुनिक कम्युनिटी सेंटर
ग्रेनो प्राधिकरण पांच गांवों डाढ़ा, लुक्सर, इमलियाका, सिरसा और मिलक लच्छी में 35 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाएगा। इन दो मंजिला केंद्रों में पार्टी हॉल, किचन, लाइब्रेरी और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिनका निर्माण डेढ़-दो महीने में शुरू होगा।
HighLights
पांच गांवों में 35 करोड़ रुपये से बनेंगे सामुदायिक केंद्र।
प्रत्येक केंद्र लगभग चार एकड़ भूमि पर होगा निर्मित।
पार्टी हॉल, लाइब्रेरी, पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं देने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत डाढ़ा, लुक्सर, इमलियाका, सिरसा और मिलक लच्छी समेत पांच गांवों में सेक्टरों की तर्ज पर आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे।
इसके लिए प्राधिकरण ने निविदा जारी कर दी है। इन पांचों केंद्रों पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। करीब चार एकड़ जमीन पर प्रत्येक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गांव के पास ही जमीन चिह्नित कर ली गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले डेढ़ से दो माह में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
दो मंजिला होंगे सामुदायिक केंद्र
कार्यदायी संस्था को एक साल के भीतर काम पूरा करना होगा। सामुदायिक केंद्र दो मंजिला होंगे। भूतल पर लाबी, बड़ा पार्टी हाल, किचन, स्टोर, एक कमरा और महिला-पुरुष शौचालय की सुविधा होगी। प्रथम तल पर लाबी, लाइब्रेरी और शौचालय बनाए जाएंगे।
हर केंद्र में वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। अभी तक प्राधिकरण द्वारा सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्णनगरी, पी-3 समेत ज्यादातर आवासीय सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गांवों में छोटे बारात घर ही थे।
लंबे समय से थी मांग
इससे बड़े आयोजनों में दिक्कत होती थी। वर्क सर्किल-8 के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि निविदा जारी हो गई है, जल्द काम शुरू होगा।
सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि गांवों में सामुदायिक केंद्रों की मांग लंबे समय से थी। पहले चरण में पांच गांवों में निर्माण हो रहा है, इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य गांवों में भी ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे।
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