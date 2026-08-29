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ग्रेटर नोएडा: ऐमनाबाद के 4 किसानों के लिए खुशखबरी, 6% आबादी भूखंड का रास्ता साफ; 15 दिन में मांगी आपत्ति

By Ranjeet Mishra Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:21 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐमनाबाद गांव के चार किसानों को 6 प्रतिशत आबादी भूखंड देने के लिए पात्र माना है। ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. ऐमनाबाद के 4 किसानों को 6% आबादी भूखंड मिलेगा।

  2. प्राधिकरण ने दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता निर्धारित की।

  3. आपत्ति के लिए 15 दिन का समय, फिर आवंटन प्रक्रिया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम ऐमनाबाद के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र के 4 किसानों को 6 प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए पात्र माना है। लंबे समय से आबादी प्लाट देने की मांग कर रहे इन किसानों को अब प्राधिकरण से बड़ी राहत मिलने जा रही है।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर ओएसडी भूलेख विभाग द्वारा अर्जित भूमि के सापेक्ष 6 प्रतिशत आबादी भूखंड की पात्रता का निर्धारण किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम ऐमनाबाद के किसानों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई।

प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों और 28 जनवरी 1991 की खतौनी के आधार पर कुल 4 कृषकों को पात्र पाया गया है। पात्र माने गए किसानों में रतन लाल, नरेन्द्र, खेमचंद और धर्म सिंह शामिल हैं। इन चारों किसानों की भूमि ग्रेटर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में अर्जित की गई थी, जिसके एवज में नियमानुसार 6 प्रतिशत आबादी भूखंड दिया जाना है।

अन्य किसानों की उम्मीदें जगी

इस संबंध में ओएसडी भूलेख ने 27 अगस्त को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। सूचना में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को इन 4 किसानों की पात्रता पर कोई आपत्ति है तो वह अगले 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति भूलेख विभाग में साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि 15 दिनों की अवधि में यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो इन किसानों को 6 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से अन्य किसानों को भी उम्मीद जगी है।

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