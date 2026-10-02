हत्या या आत्महत्या? 12 साल के बच्चे का बाथरूम की चौखट से लटका मिला शव, जांच में जुटी ग्रेटर नोएडा पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर गांव में किराये के मकान में रहने वाले 12 वर्षीय किशोर का शव घर के बाथरूम की चौखट से नग्नावस्था में लटका मिला।

किशोर के शरीर पर चोट के निशान मिलने से स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या बता रही है।

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से ग्राम चूड़ा सकतपुर जिला पीलीभीत निवासी पातीराम परिवार के साथ हबीबपुर गांव में किराये के मकान में रहते हैं व कामगार हैं।

शरीर पर चोट के निशान

बुधवार दोपहर उनके बेटे आयुष (12) का शव बाथरूम की चौखट से लटका मिला। तब उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पिता पातीराम का आरोप है कि बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे लग रहा है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को लटका दिया।