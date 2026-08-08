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    ग्रेटर नोएडा की 24 सोसायटियों में डॉग फीडिंग विवाद सुलझाएगा प्राधिकरण, जारी किया रोस्टर

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 03:09 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रे डॉग फीडिंग को लेकर सोसायटियों में चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए पहल की है। इसके तहत प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षो ...और पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रे डॉग फीडिंग को लेकर सोसायटियों में चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए पहल की है। इमेज एआई

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रे डॉग फीडिंग को लेकर सोसायटियों में चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए पहल की है। इमेज एआई

    HighLights

    1. प्राधिकरण ने स्ट्रे डॉग फीडिंग विवादों के समाधान की पहल की।

    2. सोसायटियों में बैठकें आयोजित करने के लिए रोस्टर जारी किया।

    3. दिसंबर तक हर गुरुवार को होंगी विवाद सुलझाने वाली बैठकें।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र में स्ट्रे डाग के फीडिंग प्वाइंट और उनसे जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अलग-अलग सोसायटियों में डाग फीडिंग को लेकर हो रहे विवादों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करने का रोस्टर जारी किया है। ग्रेनो प्राधिकरण ने इस मामले में एक पत्र जारी करते हुए सभी सोसायटी के प्रतिनिधि, एओए और आरडब्ल्यूए को इस संबंध में अवगत करा दिया है।

    प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि टेकजोन-4 स्थित ला रेजीडेंसिया, आम्रपाली ड्रीम वैली सोसायटी में स्ट्रे डाग के फीडिंग प्वाइंट को लेकर प्राप्त शिकायत के निस्तारण के लिए छह अगस्त को बैठक की गई। इस बैठक में सोसायटी की मेंटेनेंस टीम, एओए के पांच सदस्य और अधिकतम पांच डाग फीडर शामिल हुए।

    पत्र की प्रति मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, थाना प्रभारी बिसरख, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, एचसीएल फाउंडेशन सहित अन्य विभागों को भी भेजी गई। बैठक में सामने आए सुझावों के बाद प्राधिकरण ने पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की 24 सोसायटियों के लिए बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया है। रोस्टर के अनुसार अगली बैठक 13 अगस्त को हिमालय प्राइड और 20 अगस्त को जेपी ग्रींस में बैठक होगी।

    इसी क्रम में दिसंबर तक का रोस्टर प्राधिकरण ने जारी किया है। रोस्टर के मुताबिक हर बृहस्पतिवार को अलग-अलग सेक्टर व सोसायटी में प्राधिकरण की टीमें बैठक करेगी। प्राधिकरण के जीएम स्वास्थ्य आरके भारती का कहना है कि यदि किसी कारणवश तय तिथि पर बैठक न हो सके तो वह अगले कार्य दिवस में आयोजित की जाएगी।

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    आवश्यकता पड़ने पर तय तिथियों से पहले भी किसी सोसायटी के साथ बैठक की जा सकती है। प्राधिकरण का प्रयास है कि सोसायटी और सेक्टर में रहने वाले डाग लवर्स के बीच समन्वय बनाकर फीडिंग के लिए निर्धारित स्थान तय किया जाना और इससे संबंधित किसी भी तरह के विवाद को खत्म करना है।

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