जिम्स के बेसमेंट में लंबे समय से जलभराव, भवन में आई दरारें; हजारों लोगों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा
ग्रेनो प्राधिकरण की लापरवाही के कारण जिम्स के बेसमेंट में लंबे समय से जलभराव है, जिससे रोजाना आने वाले हजारों मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों की जान ...और पढ़ें
आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के प्रथम और द्वितीय बेसमेंट में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। अस्पताल के बेसमेंट हो रहे जलभराव के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
ऐसे में यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों और आने मरीजों-तीमारदारों की जानमाल को खतरा बढ़ रहा है। जिम्स में रोजाना दिनभर में लगभग पांच से छह हजार लोगों का आना-जाना रहता है। जिम्स प्रशासन की ओर से बुधवार को एक बार फिर से जिलाधिकारी और प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की गई है।
बता दें कि जिम्स के बेसमेंट में जलनिकासी के उचित प्रबंध नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षा के मौसम में अधिक गंभीर हो जाती है। लंबे समय से हो रहे जलभराव के कारण बेसमेंट के भवन में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। रोजाना हजारों वाहन बेसमेंट में बनाई गई पार्किंग में वाहन खड़े होते हैं।
इसके अलावा सप्ताह में दो दिन डायबिटीज मरीजों के लिए ओपीडी भी संचालित होती है, जिन्हें बेसमेंट जाना पड़ता है। दो दिनों की ओपीडी में लगभग 300 मरीजों की संख्या रहती है। इसके अलावा रोजाना अस्पताल में 2000 मरीज सामान्य ओपीडी में आते हैं।
वहीं लगभग 500 से 600 मरीज भर्ती रहते हैं। साथ ही लगभग 800 स्टाफ काम करता है। इसके अलावा भर्ती मरीजों और ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों के साथ लगभग दो हजार अन्य लोग भी आते हैं। ऐसे में रोजाना जिम्स में लगभग से पांच से हजार लोगों का आना रहता है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है, तो बड़ी संख्या में जानमाल के नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है।
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जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर बेसमेंट में हो रहे जलभराव की समस्या से अवगत करा दिया गया है। जलभराव होने से बेसमेंट के भवनों में दरारें आ गई हैं। हादसे होने का खतरा बना रहता है। समस्या का समाधान होने से हमारे लिए बड़ी राहत होगी।
- डॉ. बिग्रेडियर राकेश गुप्ता, निदेशक, जिम्स