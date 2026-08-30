अंतरिक्ष विज्ञान की ओर कदम: ग्रेटर नोएडा के जीबीयू में लॉन्च हुए 4 रॉकेट, छात्रों में बढ़ा उत्साह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के फुटबाल स्टेडियम में रविवार को अंतरिक्ष विज्ञान का रोमांच देखने को मिला, जब इन-स्पेस के सहयोग से रॉकेट लांचिंग का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। मैदान से एक के बाद एक चार रॉकेट के सफल प्रक्षेपण ने छात्रों में गजब का उत्साह भर दिया।

इस प्रदर्शन में देश की चार प्रमुख स्टार्टअप टीमों- थ्रस्ट टेक, सिनोडिक, रमन रिसर्च और बास टेक्नोलॉजीज ने हिस्सा लिया। चारों टीमों ने अपने-अपने रॉकेट की तकनीकी खूबियों और प्रक्षेपण प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया। रॉकेट के उड़ान भरते ही स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों ने तालियों से टीमों का उत्साह बढ़ाया।

किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं इस कार्यक्रम में जीबीयू के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहता। हम छात्रों को प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान से जोड़कर भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा को मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा कि इन-स्पेस और स्पेस किड्ज इंडिया के ऐसे प्रयास भारत के स्पेस सेक्टर के लिए नई प्रतिभाएं तैयार करेंगे। इस अवसर पर इन-स्पेस के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने छात्रों को रॉकेट टेक्नोलॉजी और भारत के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में बताया।