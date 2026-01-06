जीबीयू में प्रोफेसर की डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर तैनाती पर सवाल, नियमों की अनदेखी का आरोप

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति और छात्रों की फीस में धांधली के आरोपों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय में तैनात डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर डॉ. उत्तम कुमार की तैनाती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोहित नागर का आरोप है कि डॉ. उत्तम कुमार को प्रोफसर पद पर नियुक्ति दिए जाने के साथ ही विश्वविद्यालय का डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया गया है। यह नियमों के विरुद्ध तैनाती की गई है। वहीं, सोमवार को समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की नियुक्ति और फीस में धांधली पर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

क्या है पूरा मामला? मोहित नागर का आरोप है कि डॉ. उत्तम कुमार भूगोल विभाग के प्रोफेसर हैं और उन्हें समाजशास्त्र विभाग के तहत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर तैनाती दी गई है। जबिक विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग संचालित ही नहीं है। उन्हें प्रोफेसर पद नियुक्ति दिए जाने के साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।

आरोप है कि किसी भी नवनियुक्त प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड के दौरान बिना पद के अनुभव वाले व्यक्ति को अतिरिक्त वह पद नहीं सौंपा जा सकता है। इनका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद की नियुक्ति का एक वर्ष का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। इन्हें मानकों के विपरीत जाकर डिप्टी रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि डॉ. उत्तम पाल इससे पहले गाजियाबाद के एमएच डिग्री कालेज में भूगोल विभाग में कार्यरत रहे हैं। आरोप है कि डा. उत्तम जीबीयू के एक उच्चाधिकारी के हास्टल के जूनियर रहे हैं। विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग नहीं होने के बाद भी उन्हें समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त कर दिया गया।

आरोप लगाए गए हैं कि जिस विभाग के वह प्रोफेसर ही नहीं हैं वह उसमें कैसे पढ़ाएंगे। नियुक्ति के लिए निकाले जाने वाले अध्यादेश में दिए गए नियमों का पालन करना होता है, लेकिन इनके नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है।