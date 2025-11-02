गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में दो वर्षीय LLM कोर्स बंद, 40 छात्रों की लौटाई फीस
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर दो वर्षीय एलएलएम कोर्स बंद कर दिया है, जिससे 40 छात्रों की फीस वापस कर दी गई है। बीसीआई ने वीकेंड पाठ्यक्रम को अव्यवहारिक बताया है। पिछले सत्र के छात्रों का पाठ्यक्रम जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीसीआई के निर्देशों का पालन किया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में संचालित दो वर्षीय वीकेंड एलएलएम कोर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के आदेश पर बंद कर दिया गया है। इस सत्र में 40 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। बीसीआई के आदेश के बाद जीबीयू प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों की फीस वापस कर दी है।
प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एलएलएम की डिग्री हासिल करने की मंशा को झटका लगा है। बीसीआई ने वीकेंड पाठ्यक्रम को अव्यवहारिक बताते हुए बंद किया है। फिलहाल पिछले सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। जीबीयू के स्कूल आफ ला विभाग के अधिष्ठाता डा. केके द्विवेदी का कहना है कि बीसीआई ने 25 मई को पाठ्यक्रम बंद करने को लेकर पत्र जारी का निर्देश दिए थे।
तब तक सभी 40 सीटों पर विद्यार्थी प्रवेश ले चुके थे। इसके चलते जीबीयू प्रशासन ने बैठक कर इस बार प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की फीस वापस करने का निर्णय किया था। बीसीआई ने जारी पत्र में पाठ्यक्रम बंद कराने का कारण स्पष्ट किया है।
उद्देश्य गुणवत्ता परक तरीके से विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा मिले, अखंडता सुनिश्चित रहे और कानूनी पेशे की विश्वसनीयता बनी रहे। बता दें कि पिछले सत्र में जीबीयू ने दो वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम 30 सीटों पर प्रवेश के साथ शुरू किया था। इस बार भी 10 सीटें बढ़ाकर 40 कर दी गईं थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।