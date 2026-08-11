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    दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ने पर गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्पेशल वार्ड बनाने के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:09 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के मामले सामने आने के बाद गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमओ ने सरकारी व निजी अस्पतालों को 30-30 बेड ...और पढ़ें

    गौतमबुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में।

    गौतमबुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में।

    HighLights

    1. दिल्ली में H1N1 के मामले, गौतमबुद्ध नगर अलर्ट पर।

    2. सीएमओ ने 30-30 बेड के स्पेशल वार्ड बनाने के निर्देश दिए।

    3. बुखार, खांसी होने पर स्वाइन फ्लू की जांच बढ़ाने पर जोर।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के मामले सामने आने के बाद गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। हालांकि, शासन से अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से बचाव एवं जागरूकता के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधकों को 30-30 बेड का स्पेशल वार्ड बनाने के लिए कहा है।

    उन्होंने बुखार, जुकाम और खांसी समेत अन्य बीमारी के लक्षण दिखने पर स्वाइन फ्लू की जांच बढ़ाने के लिए भी कहा है। लगातार वर्षा, वातावरण में नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में बुखार, खांसी, गले में खराश व श्वास संबंधी परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं।

    वायरल इंफेक्शन के मामलों में 20-30 परसेंट की वृद्धि

    मेडिसिन विभाग की ओपीडी में बुखार-जुकाम व अन्य परेशानियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यथार्थ अस्पताल के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. प्रखर गर्ग का कहना है कि ओपीडी में वायरल इंफेक्शन के मामलों में 20-30 परसेंट की वृद्धि हुई है। लगातार बुखार, बढ़ती खांसी या सांस लेने में परेशानी को सामान्य वायरल मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    दवा लेने के स्थान पर चिकित्सक की सलाह से जांच कराना जरूरी

    बच्चों, बुजुर्ग या किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में समय पर चिकित्सकीय सलाह जरूरी है। मानसून में डेंगू और एच1एन1 दोनों के मामले सामने आते हैं। दोनों में बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए डेंगू को लेकर भ्रम में रहने की बजाय लगातार तेज बुखार या सांस संबंधी परेशानी होने पर खुद से दवा लेने के स्थान पर चिकित्सक की सलाह से जांच कराना जरूरी है।

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