जन्माष्टमी के बाद तय होगा गौतमबुद्ध नगर कांग्रेस का नया कप्तान, दिल्ली पहुंची 12 नामों की रिपोर्ट

सुमित शिशोदिया, नोएडा। भाजपा पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर गुर्जर नेता को अहम जिम्मेदारी देने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने गौतमबुद्ध नगर जिला एवं महानगर में दमदार अध्यक्ष बनाने की रणनीति तैयार की है।

सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के दरबार में राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, दलित और अल्पसंख्यक आवेदकों का रिपोर्ट कार्ड पहुंच चुका है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह जेन-जी और महिला अधिकारों की बात करते नजर आते हैं।

संगठन सृजन अभियान के प्रमुख शेख मस्तान वली ने अपनी गौतमबुद्ध नगर रिपोर्ट में तेज तर्रार महिलाओं के नामों को भी शामिल किया है। जन्माष्टमी के बाद थम जाएगी जंग प्रदेश नेतृत्व की रणनीति है कि 2027 चुनाव को देखते हुए जिले और शहर अध्यक्ष के लिए चल रहा रस्साकशी का सिलसिला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद जल्द शांत हो जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिला एवं महानगर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पदों के लिए करीब 40 से ज्यादा दावेदारों ने आवेदन किया है। संगठन सृजन अभियान के प्रमुख शेख मस्तान वली, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष (गाजियाबाद) विनीत त्यागी और सहारनपुर के ज्ञानेंद्र राघव की समिति ने 24 व 25 अगस्त को सभी आवेदकों के नामों पर स्क्रीनिंग की।

इसमें पीसीसी, एआईसीसी, महिला कांग्रेस कमेटी के अलावा अन्य फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से दावेदारों के नामों पर रायशुमारी की गई। कुल 12 नामों की भेजी गई सूची सूत्र बताते हैं कि संगठन की बैठक में पूर्व और वर्तमान में सक्रिय आठ लोगों के नाम पर ही सहमति बनी थी लेकिन समिति ने आपस में मंथन कर कुल 12 नामों की रिपोर्ट कांग्रेस मुख्यालय में भेज दी है।

अब तीन और चार सितंबर को प्रदेश कांग्रेस आलाकमान सभी 75 जिलो के दावेदारों पर दिल्ली में हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पदाधिकारी बताते हैं कि दिल्ली दरबार में अध्यक्ष पद पर गहन चर्चा के बाद गौतमबुद्ध नगर समेत प्रदेश के सभी जनपद में अध्यक्षों की सूची श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जारी हो सकती है। अध्यक्षों की जिम्मेदारी देने के बाद महानगर और जिले में सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों के पदाधिकारी को अहम दायित्व सौंपने का काम तेज किया जाएगा। फिलहाल, दावेदारों ने भी अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया है।