यूपी चुनाव की तैयारी तेज: गौतमबुद्ध नगर में 3,000 EVM की होगी चेकिंग, राजनीतिक दलों की मौजूदगी में सुरक्षा सख्त

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी बुधवार से शुरू होने जा रही है। मतदान के लिए ईवीएम व वीवीपैट की बुधवार को फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी।

कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम की जांच के बाद इन्हें मतदान के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। करीब तीन हजार ईवीएम की जांच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी।

ये ईवीएम अभी कलक्ट्रेट परिसर में बने वेयरहाउस मेंं सीलबंद हैं। कुछ ईवीएम व वीवीपैट को जांच के बाद रिजर्व के लिए सुरक्षित किया जाएगा। मतदान के दौरान खराबी आने पर इनका उपयोग किया जाएगा।

आज से शुरू होनी है ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की जांच

प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग से लेकर जिला स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों भारतीय निर्वाचन आयोग ने ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था।