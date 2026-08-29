'कपड़े फाड़े और बाल पकड़कर कार में खींचा', गौर यमुना सिटी में महिला का मेंटेनेंस टीम पर गंभीर आरोप; केस दर्ज

संवाद सहयोगी, रबूपुरा (ग्रेटर नोएडा)। यीडा के सेक्टर-18 स्थित गौर यमुना सिटी सोसायटी में 24 अगस्त को महिला और रखरखाव टीम के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला यानसी का आरोप है कि वह अपने साथी स्वयं पटेल के साथ मेंटनेंस कार्यालय गई थी। वहां किसी बात को लेकर रखरखाव टीम के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया महिला ने आरोप लगाया कि श्रीकांत शर्मा, श्रवण शिशोदिया और प्रदीप तोमर समेत अन्य लोगों ने उसके और साथी के साथ मारपीट की। विरोध करने पर छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, बाल पकड़कर कार में खींचने का प्रयास, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने बचाव में घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया।