'कपड़े फाड़े और बाल पकड़कर कार में खींचा', गौर यमुना सिटी में महिला का मेंटेनेंस टीम पर गंभीर आरोप; केस दर्ज
गौर यमुना सिटी में महिला और रख-रखाव टीम के बीच 24 अगस्त को हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे ...और पढ़ें
HighLights
गौर यमुना सिटी में महिला-रखरखाव टीम में विवाद।
दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
संवाद सहयोगी, रबूपुरा (ग्रेटर नोएडा)। यीडा के सेक्टर-18 स्थित गौर यमुना सिटी सोसायटी में 24 अगस्त को महिला और रखरखाव टीम के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला यानसी का आरोप है कि वह अपने साथी स्वयं पटेल के साथ मेंटनेंस कार्यालय गई थी। वहां किसी बात को लेकर रखरखाव टीम के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई।
कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया
महिला ने आरोप लगाया कि श्रीकांत शर्मा, श्रवण शिशोदिया और प्रदीप तोमर समेत अन्य लोगों ने उसके और साथी के साथ मारपीट की। विरोध करने पर छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, बाल पकड़कर कार में खींचने का प्रयास, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने बचाव में घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया।
रख-रखाव टीम ने भी आरोप लगाया
वहीं, रख-रखाव टीम की ओर से श्रवण शिशोदिया और पिजूष बनर्जी ने पुलिस को दी शिकायत में महिला और उसके साथी स्वयं पटेल पर कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है।
उनका आरोप है कि महिला ने दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और कर्मचारियों से मारपीट की। टीम ने सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की मांग की है।
कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ल ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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