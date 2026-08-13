15 अगस्त तक पूरा नहीं हुआ गौड़ सिटी चौक अंडरपास, अब दीपावली से पहले शुरू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौड़ सिटी चौक पर बन रहा अंडरपास को 15 अगस्त पर शुरू करने की तीसरे डेडलाइन भी फेल हो गई। ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों ने अब इसे दीपावली से पहले पूरा करने की नई तिथि मुकर्रर की है। बताया जा रहा है कि वर्षा के पानी से बचाव के लिए रैंप पर शेड लगाने की आवश्यकता के कारण काम में देरी हुई है।

यह अंडरपास लगातार अपनी तय समय सीमा से चूक गया है। इसका निर्माण 2024 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी लागत करीब 60 करोड़ रुपये बताई गई थी। टेंडर प्रक्रिया के दौरान यह लागत 82 करोड़ रुपये हो गई। बिजली लाइनों और अन्य यूटिलिटी को शिफ्ट करने सहित कुल लागत करीब 92 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

इस परियोजना को 18 महीने में पूरा किया जाना था यानि इसे 2026 की शुरुआत में चालू होना था। रैंप पर शेड लगाने के लिए करीब सात करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके लिए अलग से टेंडर करना पड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, अंडरपास का सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

लोगों की सुविधा के लिए ऊपर से यातायात शुरू कर दिया गया था। 60 मीटर रोड पर रैंप बनाने का काम भी पूरा हो गया है। तिगरी की तरफ से रैंप बनाने में देरी हुई,जिसमें हाल में हुई वर्षा के कारण तेजी नहीं आ सकी।

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