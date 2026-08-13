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    15 अगस्त तक पूरा नहीं हुआ गौड़ सिटी चौक अंडरपास, अब दीपावली से पहले शुरू करने की तैयारी

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:50 AM (IST)

    गौड़ सिटी चौक अंडरपास की 15 अगस्त की तीसरी डेडलाइन भी चूक गई है। अब ग्रेनो प्राधिकरण ने इसे दीपावली से पहले पूरा करने की नई तिथि तय की है, जिसमें रैंप ...और पढ़ें

    गौड़ सिटी चौक अंडरपास की 15 अगस्त की तीसरी डेडलाइन भी चूक गई है।

    गौड़ सिटी चौक अंडरपास की 15 अगस्त की तीसरी डेडलाइन भी चूक गई है। 

    HighLights

    1. गौड़ चौक अंडरपास की 15 अगस्त की डेडलाइन चूकी।

    2. अब दीपावली से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित।

    3. रैंप पर शेड लगाने के कारण निर्माण में देरी हुई।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौड़ सिटी चौक पर बन रहा अंडरपास को 15 अगस्त पर शुरू करने की तीसरे डेडलाइन भी फेल हो गई। ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों ने अब इसे दीपावली से पहले पूरा करने की नई तिथि मुकर्रर की है। बताया जा रहा है कि वर्षा के पानी से बचाव के लिए रैंप पर शेड लगाने की आवश्यकता के कारण काम में देरी हुई है।

    यह अंडरपास लगातार अपनी तय समय सीमा से चूक गया है। इसका निर्माण 2024 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी लागत करीब 60 करोड़ रुपये बताई गई थी। टेंडर प्रक्रिया के दौरान यह लागत 82 करोड़ रुपये हो गई। बिजली लाइनों और अन्य यूटिलिटी को शिफ्ट करने सहित कुल लागत करीब 92 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

    इस परियोजना को 18 महीने में पूरा किया जाना था यानि इसे 2026 की शुरुआत में चालू होना था। रैंप पर शेड लगाने के लिए करीब सात करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके लिए अलग से टेंडर करना पड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, अंडरपास का सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

    लोगों की सुविधा के लिए ऊपर से यातायात शुरू कर दिया गया था। 60 मीटर रोड पर रैंप बनाने का काम भी पूरा हो गया है। तिगरी की तरफ से रैंप बनाने में देरी हुई,जिसमें हाल में हुई वर्षा के कारण तेजी नहीं आ सकी।

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    इस तरह बदलीं डेडलाइन 

    • टेंडर में जनवरी की शुरुआत में काम पूरा होना था
    • इसे बढ़ाकर 30 जून किया गया
    • सीईओ की समीक्षा के बाद 15 अगस्त की तारीख पूरी तय हुई
    • अब दीपावली पर इसे पूरा कर वाहनों के लिए खोला जाना तय हुआ है।

    अलग-अलग कारणों से अंडरपास निर्माण में कुछ देरी हुई है। इसे दीपावली से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जल्दी ही लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी।

    -एक सिंह, जीएम प्रोजेक्ट, ग्रेनो प्राधिकरण।