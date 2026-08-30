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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा; 4 की मौत

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:44 PM (IST)

यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ने रेलिंग तोड़ते हुए कार को टक्कर मार दी, जिससे ...और पढ़ें

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। जागरण

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। जागरण

HighLights

  1. यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ।

  2. ट्रक ने रेलिंग तोड़कर कार को टक्कर मारी।

  3. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जेवर थाना क्षेत्र में नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए कार से टकरा गया। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची जेवर थाना पुलिस ने चारों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने सभी चारों को मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

पुलिस के अनुसार, ट्रक संख्या RJ05GB5526 नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए कार संख्या DL9CBB0553 से टकरा गया।

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, वर्तमान में यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

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