Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, चार दिन में 34 नमूने संग्रहित; 800 किलो खाद्य सामग्री जब्त

    By Ranjeet Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न स्थानों से सात नमूने लिए और 800 किलो खाद्य सामग्री जब्त की। देवला में एक रसगुल्ला निर्माण शाला पर छापा मारकर अस्वच्छ परिस्थितियों में बने रसगुल्ले नष्ट किए गए। बरौला में मिलावटी सरसों तेल सीज किया गया और अन्य दुकानों से भी नमूने लिए गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को भी जांच अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। त्योहार पर मिलावटी व खराब गुणवत्ता वाली खाद्य पदार्थों के बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को भी जांच अभियान चलाया। इस दौरान अलग-अलग स्थानों से कुल सात नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भरे। आठ अक्टूबर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक कुल 34 नमूने संग्रहित किए गए हैं 800 किलोग्राम खाद्य सामग्री को जब्त किया गया और 1738 किलो दूषित खाद्य पदार्थ व मिठाईयों को मौके पर नष्ट कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि धनतेरस, दिवाली, भाईदूज को लेकर बाजार में मिठाईयों व खाद्य पदार्थों की मांग में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज हो जाती है। इस बार भी करवा चौथ से त्योहार का सीजन शुरू हुआ है। विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जांच अभियान शुरू किया है। जिसके तहत शनिवार को विभाग की अलग-अलग टीमों देवला में एक रसगुल्ला निर्माण शाला पर छापा मारा।

    वहां अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और गंदे तरीके से भंडारित भारी मात्रा में रसगुल्ले पाए गए, जिनमें मक्खी-मच्छर भी थे, नष्ट कराया गया। एक सफेद पाउडर (अरारोट बताया गया) भी मिला। टीम ने रसगुल्ला, छेना और सफेद पाउडर के तीन नमूने लिए, 145 किग्रा रसगुल्ला नष्ट कराया गया और 80 किग्रा सफेद पाउडर सीज किया गया।

    इसी तरह से बरौला स्थित मां काली जनरल स्टोर से 285 किग्रा संदिग्ध मिलावटी सरसों तेल सीज किया, क्योंकि खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रवाल इंटरप्राइजेज से सरसों तेल और श्रीबालाजी स्वीट्स, मोरना से बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया।गेझा सेक्टर 93 के मोहित किराना स्टोर से मल्टी-सोर्स एडिबल आयल का नमूना लिया। सभी नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है।