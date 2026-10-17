पहले बड़ा बेटा, अब छोटे का परिवार खत्म; क्या मां के रवैये ने छीनी 6 जिंदगियां? ग्रेटर नोएडा कांड की पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा के नंगला श्रीगोपाल गांव से शनिवार सुबह एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रात को मेला देखकर हंसी-खुशी लौटा परिवार फिर कभी नहीं उठेगा ये किसी ने नहीं सोचा था।

महेश उसकी पत्नी और तीनों बच्चे जो रात में नूडल्स खाकर और चाय पीकर सोए वो फिर सुबह नहीं उठे। हालांकि अब इस मामले में कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो इस केस में नया मोड़ लाए हैं। जैसे- अगर ये आत्महत्या का मामला है तो महेश के परिवार में पहली बार नहीं होगा जब किसी ने आत्महत्या की हो। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको परिवार के इतिहास के बारे में भी जानना होगा....

महेश के परिवार का इतिहास महेश के पिता किशन लाल दिल्ली के नरेला के खेड़ा कलां गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 2000 से 2005 के बीच में अपनी ससुराल (चंद्रवती का मायका) नगला पदम में 10 बीघा जमीन खरीदी।

2009 में परिवार को यमुना प्राधिकरण से करीब 1.25 करोड़ मुआवजा मिला। महेश के माता-पिता ने मुआवजा तीनों बेटियों को बांट दिया। सात प्रतिशत प्लॉट जो प्राधिकरण से मिला था वह भी बेटियों को दे दिया था। माता-पिता ने दोनों लड़कों को कुछ नहीं दिया।