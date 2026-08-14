पहली तीज पर मायके से आएगा मां का प्यार, सिंधारे में सजेगा बेटी की पसंद का सामान  

पहली तीज है अपने मायके पहले ही आ गई हूं, क्योंकि तीज मुझे अपने ससुराल मनाने का मन है। मेरी मां ने सिंधारे में मेरी पसंद का सामान दिया है, पहले तीज का कई दिनों से क्रेज था।

अनु, सेक्टर 22

हमारे यहां पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी अपने मायके जाते हैं, मेरे मायके से सिंधारा आने वाला है इसके बाद मैं शुक्रवार को अपने मायके जाऊंगी कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी।

आरती, सेक्टर 11

मां के यहां से सिंधारा आना है, पहली तीज है इसलिए मां ने मुझसे पूछकर मेरी पसंद का ही सामान लिया है, अपने मायके नहीं मैं पहली तीज ससुराल में बनाऊंगी, कई दिनों से तैयारियों में लगी हूं।

स्वाति, सेक्टर 40

मैं अपनी पहली तीज पर पहले मायके आ गई हूं, अब वापस लौटनें की तैयारी है तीज पर मैं अपने ससुराल लौट जाऊंगी, मेरे साथ-साथ मेरी मां को भी मेरी पहली तीज का काफी क्रेज है।

-रिया जैन, सेक्टर 122