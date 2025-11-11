नोएडा में फेलिक्स अस्पताल की निर्माणाधीन दीवार गिरी, सात कामगार दबे; पांच की हालात नाजुक
ग्रेटर नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में निर्माणाधीन दीवार गिरने से सात मजदूर दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मलबे से मजदूरों को निकाला, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा।सेक्टर गामा-एक स्थित फेलिक्स अस्पताल की निर्माणाधीन दीवार मंगलवार शाम को अचानक गिर गई। वहां काम कर रहे सात कामगार मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।
साथी कामगारों ने शोर मचाकर घटना की जानकारी दी। मौके पर बाद बीटा-2 कोतवाली पुलिस और फायर टीम पहुंची। पुलिस और राहत दल ने मलबा हटाकर सभी कामगारों को बाहर निकाला। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गय। जहां उनका इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद बीटा-2 कोतवाल प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी।
