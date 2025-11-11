नोएडा में फेलिक्स अस्पताल की निर्माणाधीन दीवार गिरी, सात कामगार दबे; पांच की हालात नाजुक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा।सेक्टर गामा-एक स्थित फेलिक्स अस्पताल की निर्माणाधीन दीवार मंगलवार शाम को अचानक गिर गई। वहां काम कर रहे सात कामगार मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

साथी कामगारों ने शोर मचाकर घटना की जानकारी दी। मौके पर बाद बीटा-2 कोतवाली पुलिस और फायर टीम पहुंची। पुलिस और राहत दल ने मलबा हटाकर सभी कामगारों को बाहर निकाला। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गय। जहां उनका इलाज चल रहा है।