Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Felix Hospital ने नोएडा में शुरू की 30 रुपये की ऑनलाइन हेल्थ सर्विस, मुफ्त एंबुलेंस और दवा पर छूट भी

    By Sumit Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:34 PM (IST)

    फेलिक्स हास्पिटल ने नोएडा लोक मंच के सहयोग से नोएडा में 30 रुपये में ऑनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की है। इसमें वीडियो कंसल्टेशन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, 24 घंटे ...और पढ़ें

    सेक्टर 15 स्थित नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में हुई बैठक में मौजूद नोएडा लोकमंच के पदाधिकारी। जागरण

    सेक्टर 15 स्थित नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में हुई बैठक में मौजूद नोएडा लोकमंच के पदाधिकारी। जागरण

    HighLights

    1. फेलिक्स हास्पिटल ने नोएडा में ऑनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की।

    2. यह सेवा मात्र 30 रुपये में उपलब्ध होगी, बुजुर्गों को लाभ।

    3. वीडियो कंसल्टेशन, ई-प्रिस्क्रिप्शन और मुफ्त एंबुलेंस सुविधा।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेलिक्स हास्पिटल ने सेक्टर-15 स्थित नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में नोएडा लोक मंच के सहयोग से शहरवासियों के लिए शुक्रवार को 30 रुपये शुल्क में आनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की।

    हास्पिटल के सीएमडी डा. डीके गुप्ता ने बताया कि लोग वीडियो कंसल्टेशन के साथ आनलाइन अप्वाइंटमेंट और ई-प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा ले पाएंगे। बुजुर्ग और आर्थिक कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। आनलाइन परामर्श 24 घंटे मिलेगा।

    निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा भी मिलेगी

    आपातकालीन स्थिति में 20 किमी के दायरे में दवाएं 15 प्रतिशत छूट और निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा भी मिलेगी। एंबुलेंस से मरीजों को फेलिक्स में या फिर सरकारी अस्पताल भी भेजा जा सकता है। फेलिक्स की आइपीडी में उपचार के लिए 30 प्रतिशत छूट होगी।

    नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना ने बताया कि नौ अगस्त को मेगा हेल्थ कैंप होगा।

    इसमें हास्पिटल की एमडी डा. रश्मि गुप्ता, विनीत गर्ग, पवन यादव, आरएन श्रीवास्तव, कुशाग्र अवस्थी, जमील अहमद, एसके जैन, वीके जैन, मुकुल बाजपेयी, रेनू छिब्बर, विभा बंसल, विनोद शर्मा, ओपी पारीक, ब्रज गोपाल और प्रदीप मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- ट्रिनिडाड के 7 माह के एरिक को मिला नया जीवन, दिल्ली के हॉस्पीटल में दुर्लभ लिवर ट्रांसप्लांट सफल

    यह भी पढ़ें- हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी बड़े प्राइवेट हॉस्पीटलों जैसी सुविधाएं, मेदांता फाउंडेशन के साथ होगा MoU पर हस्ताक्षर