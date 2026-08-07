Felix Hospital ने नोएडा में शुरू की 30 रुपये की ऑनलाइन हेल्थ सर्विस, मुफ्त एंबुलेंस और दवा पर छूट भी
फेलिक्स हास्पिटल ने नोएडा लोक मंच के सहयोग से नोएडा में 30 रुपये में ऑनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की है। इसमें वीडियो कंसल्टेशन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, 24 घंटे ...और पढ़ें
HighLights
फेलिक्स हास्पिटल ने नोएडा में ऑनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की।
यह सेवा मात्र 30 रुपये में उपलब्ध होगी, बुजुर्गों को लाभ।
वीडियो कंसल्टेशन, ई-प्रिस्क्रिप्शन और मुफ्त एंबुलेंस सुविधा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। फेलिक्स हास्पिटल ने सेक्टर-15 स्थित नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में नोएडा लोक मंच के सहयोग से शहरवासियों के लिए शुक्रवार को 30 रुपये शुल्क में आनलाइन हेल्थ सर्विस शुरू की।
हास्पिटल के सीएमडी डा. डीके गुप्ता ने बताया कि लोग वीडियो कंसल्टेशन के साथ आनलाइन अप्वाइंटमेंट और ई-प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा ले पाएंगे। बुजुर्ग और आर्थिक कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। आनलाइन परामर्श 24 घंटे मिलेगा।
निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा भी मिलेगी
आपातकालीन स्थिति में 20 किमी के दायरे में दवाएं 15 प्रतिशत छूट और निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा भी मिलेगी। एंबुलेंस से मरीजों को फेलिक्स में या फिर सरकारी अस्पताल भी भेजा जा सकता है। फेलिक्स की आइपीडी में उपचार के लिए 30 प्रतिशत छूट होगी।
नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना ने बताया कि नौ अगस्त को मेगा हेल्थ कैंप होगा।
इसमें हास्पिटल की एमडी डा. रश्मि गुप्ता, विनीत गर्ग, पवन यादव, आरएन श्रीवास्तव, कुशाग्र अवस्थी, जमील अहमद, एसके जैन, वीके जैन, मुकुल बाजपेयी, रेनू छिब्बर, विभा बंसल, विनोद शर्मा, ओपी पारीक, ब्रज गोपाल और प्रदीप मौजूद रहे।
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