नोएडा में लाखों की लागत से बने ईवी चार्जिंग स्टेशनों को वाहनों का इंतजार, रोजाना पहुंच रही पांच से छह गाड़ियां 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईवी चार्जिंग के लिए ग्रेटर नोएडा में बने स्टेशनों को अपना संचालन खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। तीनों चार्जिंग स्टेशन पर हर माह 70 से 80 वाहन चार्जिंग के लिए पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन पांच से छह वाहन की चार्जिंग हो रही है। लेकिन शहर में ईवी की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नौ नए चार्जिंग स्टेशन और बनने जा रहे हैं। ई बसों के लिए 130 मीटर रोड पर चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इसमें एक बार में चार बसों को चार्ज करने की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त आठ चार्जिंग स्टेशन सोसायटी में होंगे।

ग्रेटर नोएडा में ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की कमी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निर्देश पर एनपीसीएल ने शहर में तीन स्थानों सम्राट मिहिर भोज पार्क के नजदीक, शारदा विश्वविद्यालय व एक्सपोमार्ट के नजदीक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए थे। सितंबर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान इन चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया गया ताकि एक्सपो में आने वाले व शहर में दौड़ने वाले ईवी की चार्जिंग की समस्या को दूर किया जा सके।

प्रत्येक स्टेशन पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन इन स्टेशन पर कमाई से अधिक संचालन खर्च आ रहा है। चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होने के लिए आने वाले वाहनों की संख्या बेहद कम है। तीनों स्टेशन पर कुल मिलाकर हर माह 70 से 80 वाहन ही चार्जिंग के लिए पहुंचते हैं।

शारदा वि. और एक्सपो मार्ट के नजदीक स्टेशन पर प्रतिदिन पांच से छह वाहनों की चार्जिंग होती है, जबकि सिटी पार्क के नजदीक के स्टेशन पर दो से तीन वाहन की दिन में चार्जिंग के लिए पहुंचते हैं। वाहनों से 17 रुपये प्रति यूनिट (जीएसटी अतिरिक्त) की दर के शुल्क वसूल किया जाता है। फास्ट चार्जिंग की सुविधा से एक घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। कंपनी को स्टेशन पर कर्मचारी की तैनाती और इंफ्रा के रखरखाव पर हर माह खर्च करना पड़ रहा है।

130 मीटर रोड पर बनेगा ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन ई बसों के लिए कंपनी पैरामाउंट फारेस्टे सोसायटी के पास चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। ये ईवी चार्जिंग स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा और फास्ट चार्जर से युक्त होगा। एक समय में चार बसें चार्ज हो सकेंगी। इससे सोसायटी के आस पास की फैक्ट्री को फायदा होगा।

आठ सोसायटी में चार्जिंग स्टेशन का काम जारी ग्रेटर नोएडा की आठ सोसायटियों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें पूर्वांचल रायल सोसायटी, महागुन माइवुड्स, यूनिटेक सोसायटी, गौड़ सिटी सात एवेन्यू, गौड़ सिटी वन, जेपी ग्रीन और निराला एस्पायर शामिल हैं।



ई वाहनों की संख्या ब़ढ़ने पर चार्जिंग स्टेशन पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक उपयोग के लिए 130 मीटर रोड पर चार्जिंग स्टेशन जल्द स्थापित होगा। इसमें एक साथ चार बस चार्ज हो सकेंगी। कई सोसायटियों में चार्जिंग स्टेशन के लिए कई एओए और प्रबंधन ने एनपीसीएल से संपर्क किया है।