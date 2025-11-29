DSSSB लाइब्रेरियन परीक्षा में नकल के आरोपी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) परीक्षा में पकड़े गए आरोपित नितिन उर्फ राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी। वादी गुरुदत्त रगा एवं परीक्षा के ओवरआल इंचार्ज ने 16 सितंबर 2025 को थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में मामला दर्ज कराया था।

बताया था कि 15 सितंबर को आयन डिजिटल जोन-1 सेक्टर 62 में आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-803/24) की तीसरी शिफ्ट में एक ही नाम, एक ही पिता के नाम और एक ही जन्मतिथि वाले दो अभ्यर्थी मिले थे। उपस्थिति पत्र पर दोनों की तस्वीरें अलग थीं। जबकि ई-एडमिट कार्ड और हस्ताक्षरों में समानता मिली थी।