चोरी-लूट करने से पहले नशीले इंजेक्शन लगाकर... ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दो बदमाश को दबोचे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लूट और चोरी करने से पहले खुद को नशीले इंजेक्शन लगाने वाले दो बदमाशों को सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश पिछले महीने ही जेल से छूटे थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक मंदिर के दानपात्र और एक घर से लाखों रुपये कैश और कीमती सामान चुराया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ADCP संतोष कुमार ने बताया कि मोसर बेयर गोलचक्कर के पास सर्विस रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। आरोपी भागने लगे और जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी।

बदमाशों की पहचान शिकारपुर निवासी सिराजुद्दीन उर्फ गुड्डू और पिलखुवा निवासी मयंक के रूप में हुई। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस, सूरजपुर के नवादा मंदिर के दानपात्र से चुराए गए 20,700 रुपये, तिलपता गांव के एक घर से चोरी किया गया मोबाइल फोन, 2,165 रुपये, दो आधार कार्ड, ताला तोड़ने के औजार और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

सिराजुद्दीन उर्फ गुड्डू के खिलाफ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अन्य जिलों में लूट और चोरी के 17 मामले दर्ज हैं, जबकि मयंक के खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं। दोनों नशे के आदी हैं। जब उन्हें गांजा या अन्य नशीले पदार्थ नहीं मिलते, तो वे खुद को नशीले इंजेक्शन लगाते हैं। वे खास तौर पर लूट और चोरी करने से पहले नशीले इंजेक्शन की डोज लेते थे।