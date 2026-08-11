2011 से नोएडा में सेवा दे रहे डॉ. तृतीय कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब शामली की सुधारेंगे 'सेहत'

जागरण संवाददाता, नोएडा। शासन ने गौतमबुद्ध नगर जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक एवं एनेस्थेटिक डॉ. तृतीय कुमार सक्सेना को जनपद शामली का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) नियुक्त किया है। सोमवार देर रात में शासन से उनकी नियुक्ति पत्र आने के बाद नोएडा जिला अस्पताल में उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया।

2011 से जिला अस्पताल में एनेस्थेटिक एवं वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में तैनात हुए डॉ. तृतीय कुमार सक्सेना कई गंभीर स्थिति में अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का बखूबी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के समय अस्पताल में अपनी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन करते हुए सैंकड़ों मरीजों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए शासन से भी जमकर सराहना मिली थी।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग के विशेष सचिव रवि रंजन ने डॉ. तृतीय कुमार को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से जनपद शामली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के लिए कहा है। दैनिक जागरण से बातचीत में डॉ. तृतीय कुमार ने बताया कि बुधवार को वह शामली पहुंचकर अपना पद ग्रहण करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और शासन की योजनाओं की समीक्षा कर जनपद वासियों के हित में निर्णय करेंगे।