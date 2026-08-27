NH-9 और DME के ऊपर से गुजरेगा डबलडेकर फ्लाईओवर, खर्च होंगे 2000 करोड़; लाखों लोगों को जाम से मिलेगी राहत

कुंदन तिवारी, नोएडा। फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) स्थित छिजारसी पर तीन लाख लोगों को प्रतिदिन यातायात जाम से निजात दिलाने को 1200 मीटर लंबा 12 लेन (छह-छह लेन के दो) का डबलडेकर फ्लाईओवर बनेगा।

प्राधिकरण ने इस परियोजना का तकनीकी परीक्षण पूरा करा लिया है। दो हजार करोड़ की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर छिजारसी चौक के आगे से शुरू होकर इंदिरापुरम स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ग्राउंड के पास समाप्त होगा। इसे एनएच-नौ समेत डीएमई के ऊपर से गुजारा जाएगा।

लोगों ने कर लिया अवैध निर्माण इसके लिए प्राधिकरण के अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से एनओसी लेंगे। वर्तमान में छिजारसी के दोनों ओर अतिक्रमण की समस्या है। एक ओर गांव की आबादी बढ़कर एफएनजी की सड़क तक पहुंच चुकी है, दूसरी ओर हरनंदी डूब क्षेत्र में तटबंध तक कब्जा कर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है।

फ्लाईओवर के तीन प्रस्ताव तैयार हो चुके वहीं, इनमें अस्पताल, होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं, जिन्हें तोड़ना संभव नहीं है। इससे छिजारसी पर 640 मीटर सड़क का चौड़ीकरण व फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता भी साफ नहीं हो रहा है। इस मार्ग से रोज गुजरने वाले करीब तीन लाख लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्राधिकरण प्रयासरत है। अब तक फ्लाईओवर के तीन प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं।