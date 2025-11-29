Language
    SIR पर DM मेधा रूपम की राजनीतिक दलों संग बैठक, 29 नवंबर को हर बूथ पर 'विशेष महा-अभियान दिवस'

    By Ajab Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:35 AM (IST)

    जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एसआईआर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें 29 नवंबर को हर बूथ पर 'विशेष महा-अभियान दिवस' आयोजित करने पर चर्चा हुई। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने की सुविधा प्रदान करना है। डीएम ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की ताकि अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में शामिल हो सकें।

    राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक करती जिलाधिकारी मेधा रूपम।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक की। बैठक में मतदाता सत्यापन, खोज एवं गणना प्रपत्र प्राप्ति की प्रगति पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन 29 नवंबर को जिले के प्रत्येक बूथ पर ‘विशेष महा-अभियान दिवस’ के रूप में मनाएगा।

    जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अब सीमित दिन शेष हैं, और प्रशासन इस अभियान को अंतिम चरण तक अत्यंत गंभीरता से संचालित कर रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि उनके बूथ लेवल एजेंट निर्धारित बूथों पर उपस्थित रहकर बी एलओ का पूर्ण सहयोग करें।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि जनपद के कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता चिह्नित हुए हैं जिनका नाम सूची में दर्ज तो है, लेकिन उनका पता बीएलओ को प्राप्त नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के बीएलए की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होगी।

    जनपदवासियों से की अपील


    जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जनपदवासियों से आग्रह किया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को अभी तक गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं मिल रहा है, या प्रपत्र भरकर जमा नहीं कर पाए हैं, तो वे तत्काल अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर प्रपत्र जमा कराए, ताकि उनका नाम मतदाता सूची से न छूटे।

    बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे।