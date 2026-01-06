नोएडा में 143 बार झूठी कॉल करके पुलिस को परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दनकौर। आपातकॉलीन सेवाओं के लिए बने डायल 112 नंबर का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने चचूला गांव निवासी एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि करीब एक माह में आरोपित द्वारा 143 बार झूठी कॉल कर पुलिस को परेशान किया गया था।

पुलिस के अनुसार डायल 112 सेवा के जिला प्रभारी सत्यवीर सिंह की शिकायत पर रविवार शाम आरोपित प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपित द्वारा विगत वर्ष मार्च माह के दौरान किसी भी प्रकार के आपात कार्य बगैर 143 बार कॉल कर सहायता मांगी गई। प्रत्येक कॉल पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई आपात स्थिति नहीं पाई गई।