    नोएडा में 143 बार झूठी कॉल करके पुलिस को परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:45 AM (IST)

    दनकौर पुलिस ने डायल 112 नंबर का दुरुपयोग करने के आरोप में चचूला गांव के प्रदीप नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने लगभग एक महीने में 143 बार झ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, दनकौर। आपातकॉलीन सेवाओं के लिए बने डायल 112 नंबर का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने चचूला गांव निवासी एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि करीब एक माह में आरोपित द्वारा 143 बार झूठी कॉल कर पुलिस को परेशान किया गया था।

    पुलिस के अनुसार डायल 112 सेवा के जिला प्रभारी सत्यवीर सिंह की शिकायत पर रविवार शाम आरोपित प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपित द्वारा विगत वर्ष मार्च माह के दौरान किसी भी प्रकार के आपात कार्य बगैर 143 बार कॉल कर सहायता मांगी गई। प्रत्येक कॉल पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई आपात स्थिति नहीं पाई गई।

    कॉल रिकॉर्ड और शिकायतों की गहन जांच में सभी सूचनाएं निराधार पाई गईं। वर्ष के अंत में आपात सेवा कंट्रोल रूम पर पीड़ितों की सूची बनाई गई, जिसमें पाया गया कि सबसे अधिक कॉल प्रदीप द्वारा की गई हैं।

    इसको संज्ञान में लेकर मामले की जांच की गई तो पता चला कि आरोपित द्वारा बगैर किसी कारण कॉल कर पुलिस का संसाधन और समय बर्बाद किया गया। जबकि इस दौरान अन्य जरूरतमंदों को और बेहतर सुविधा मिल सकती थी। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया है।