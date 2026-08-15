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नोएडा के दनकौर में सवारी बनाकर लिफ्ट देने के बाद रुपये छीनने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो घायल

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:58 PM (IST)

दनकौर पुलिस की सवारी बनाकर लोगों को लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लूटे गए रुपये, मोबाइल और हथियार बरामद किए।

रास्ते में डरा-धमकाकर रुपये छीनने वाले बदमाशों की शनिवार को दनकौर पुलिस से मुठभेड़ हो गई।

रास्ते में डरा-धमकाकर रुपये छीनने वाले बदमाशों की शनिवार को दनकौर पुलिस से मुठभेड़ हो गई।

HighLights

  1. दनकौर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़।

  2. लिफ्ट देकर लूटने वाले दो बदमाश घायल।

  3. पुलिस ने हथियार और लूटी नकदी बरामद की।

संवाद सहयोगी, दनकौर। सवारी बनाकर लोगों को कार में बैठाने और रास्ते में डरा-धमकाकर रुपये छीनने वाले बदमाशों की शनिवार को दनकौर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन, नकदी और चाकू बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि एक युवक को कार सवार बदमाशों ने सवारी के रूप में बैठाने के बाद बंधक बना लिया है और डरा-धमकाकर उससे ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करा लिए हैं। सूचना के बाद दनकौर पुलिस और पीआरवी की टीम ने पीड़ित के स्वजन से संपर्क कर घटना की जानकारी जुटाई।

कार सवार बदमाशों ने उसे सवारी के रूप में बैठा लिया 

बताया गया कि धौलपुर, राजस्थान निवासी हेमेन्द्र (27) दनकौर थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के पास आगरा की ओर जाने वाले टोल के नजदीक, धौलपुर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उसे सवारी के रूप में बैठा लिया और रास्ते में डरा-धमकाकर उससे ऑनलाइन रुपये ले लिए।

पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त आई-20 कार की पहचान कर उसका पीछा किया। गलगोटिया अंडरपास के पास पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपितों ने भागने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में अभिनय पल्लव (24) निवासी महमदपुर, जहानाबाद, बिहार और सत्यम सिंह (22) निवासी शुगर मिल भउआपुर मस्तान नगर, हापुड़ गोली लगने से घायल हो गए।

पुलिस दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगालने रही

पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से हेमेन्द्र के अलावा जीरो प्वाइंट से बैठाए गए कानपुर निवासी 18 वर्षीय नमन को भी सकुशल मुक्त कराया। पुलिस का दावा है कि मौके से दो तमंचे, दो खोखे, पांच जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन, छीने गए 10 हजार रुपये और एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगालने के साथ मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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