मिशन 2027: गौतमबुद्ध नगर में कांग्रेस उतारेगी 'स्पेशल-275' सिपहसालार, 16 सितंबर से फिर शुरू होगी जनसंवाद यात्रा

सुमित शिशोदिया, नोएडा। चुनावी सरगर्मियां तेज होने से पहले प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में अपनी खोई सियासी जमीन तैयार करने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी 'स्पेशल-275' सिपहसलारों को मैदान में उतारेगी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने 275 पदाधिकारियों को डोर-टू-डोर जनसंवाद में पार्टी का संकल्प पत्र बताने का मंत्र दिया है। संगठन नेतृत्व की रणनीति है कि दादरी विधान सभा क्षेत्र में स्थगित हुई जनसंवाद यात्रा को 16 सितंबर से शुरू करते हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ले जाया जाएगा।

अध्यक्ष ने 'स्पेशल-275' सिपहसलारों को रणनीति के आधार पर जनसंवाद यात्रा की बागडोर सौंप दी है।

जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला की रणनीति है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त से जो जनसंवाद यात्रा दादरी विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई थी, उसे दोबारा हवा देकर सर्वसमाज के बीच ले जाया जाए।

यात्रा में 275 अधिकारी बताएंगे पार्टी का संकल्प पत्र

यात्रा में 275 पदाधिकारी पार्टी के संकल्प पत्र को बताएंगे, जिसमें किसान, नौजवान और युवाओं से जुड़े मुद्दों के अलावा जनसमस्याओं को प्रमुखता से रखा गया है।

संगठन सृजन अभियान के कारण जनसंवाद यात्रा को विराम दे दिया गया था। अब फिर से पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर संकल्प पत्र रखेंगे।

इसमें यूपीए-1 और 2 की नीति व जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। जिलाध्यक्ष ने यात्रा को सफल बनाने के लिए 16 नवंबर तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों का रोडमैप तैयार किया है।

इसमें फ्रंटल संगठन, एससी मोर्चा, पूर्व सैनिक, शिक्षक प्रकोष्ठ और युवा मोर्चा एवं एनएसयूआई समेत अन्य मोर्चाे को अलर्ट कर दिया है।

पिछड़ा वर्ग समेत अन्य समाज के लोगों को टटोलेंगे कार्यकर्ता

महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ाने के लिए कांग्रेस किसान अधिकार यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। बुलंदशहर में यूपी कांग्रेस के नेतृत्व ने सभी को चुनावी रणनीति से यात्रा को सफल बनाने का मंत्र दिया गया।