पश्चिमी यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशेगी कांग्रेस, 2 अक्टूबर से 'किसान अधिकार यात्रा'; जेवर में होगा समापन

सुमित शिशोदिया, नोएडा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से किसान अधिकार यात्रा का शंखनाद कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पश्चिमी में फिर खोई सियासी जमीन तलाशने उतरेगी। प्रदेश नेतृत्व का उद्देश्य यात्रा में किसानों के गढ़ से फसल बीमा, खाद और खराब बीज समेत अन्य मसलों को गर्म कर हुंकार भरना है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री राज बहादुर ने किसान अधिकार यात्रा का रोडमैप तैयार कर संगठन को कमर कसने का संदेश दिया है। दो अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा का सात अक्टूबर को गौतमबुद्ध नगर के जेवर में समापन होगा। अक्टूबर में यात्रा पहुंचेगी लोनी प्रदेश प्रभारी राजेंद्रपाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सह प्रभारी सचिव संजीव आर्या व अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से किसान अधिकार यात्रा का शंखनाद करेंगे।

यह यात्रा शामली के थाना भवन, बागपत छपरौली से होकर मेरठ के सिवाल खास और मेरठ साउथ से छह अक्टूबर को गाजियाबाद के लोनी पहुंचेगी। वहां खलील नंबरदार और सुशील शर्मा के साथ मोहम्मद शोएब को यात्रा सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है,जबकि सात अक्टूबर को यात्रा का समापन गौतमबुद्ध नगर के जेवर में होगा। 150 किलोमीटर की किसान अधिकार यात्रा में जनपद के अजय छोकर और पीसीसी कोर्डिनेटर नरेंद्र सिंह चौहान, सुनील शर्मा व विवेक त्यागी समेत विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पदाधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस किसान यात्रा के बहाने जेन-जी के साथ बुजुर्ग, महिलाएं और युवतियों को एक मंच पर लाकर प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेगी। सूत्र बताते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी ने यात्रा में जनपद से लगभग पांच हजार लोगों के साथ जनसभा करने की तैयारी की है। राहुल गांधी ने की थी 2011 में किसान यात्रा 150 किलोमीटर की यात्रा में किसान, श्रमिक, युवा, ग्रामीण, पशुपालक और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य वर्गों को जुटाकर सफल बनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने 500 से ज्यादा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है।