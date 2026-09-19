रविवार को घर से निकलने से पहले देख लें रूट मैप, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सुबह 7 से रात 10 बजे तक बदला रहेगा ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को गौतमबुद्ध नगर का दौरा प्रस्तावित है। इसके चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है।

इसके तहत नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और कार्यक्रम स्थल के आस-पास के रास्तों पर सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुएं जैसे- दूध, सब्जियां, फल आदि एवं चिकित्सीय वाहन नो-एंट्री निर्देशों के अनुसार मुक्त रहेंगे।

आवश्यकतानुसार अल्प समय के लिये यातायात डायवर्जन किया जायेगा। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।