20 अगस्त को यीडा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल, सीएम योगी से निवेश पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 अगस्त को कार्यक्रम को निवेश के अवसर में बदलने की तैयारी में जुटा है। जापान के 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को यीडा क्षेत्र में एस्कोर्ट कुबोटा की इकाई के शिलान्यास में शामिल होने आएगा। इस दौरान उद्यमियों व मुख्यमंत्री की बैठक का खाका तैयार किया जा रहा है। ताकि निवेश को लेकर मुख्यमंत्री और उद्यमियों के बीच सीधी वार्ता हो सके।

यमुना प्राधिकरण में जापानी निवेश को लेकर काफी समय से प्रयास चल रहे हैं। ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान यीडा के अधिकारियों ने जापान में रोड शो के दौरान उद्यमियों के साथ बैठक कर उन्हें यीडा क्षेत्र में निवेश का न्यौता दिया था। इसके बाद सेे ही यीडा क्षेत्र में जापानी सिटी से लेकर मेडिकल डिवाइस पार्क में जापानी निवेश जुटाने को लेकर बैठकों का कई दौर हो चुका है।

मेडिकल एक्सीलेंस ऑफ जापान के साथ यीडा का अनुबंध भी हो चुका है। इसके तहत तकनीकी हस्तांतरण से लेकर औद्योगिक निवेश की योजना है। एस्कोर्ट कुबोटा के जरिये निवेश को और मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी तक यीडा की जापानी सिटी की परियोजना परवान नहीं चढ़ सकी है।

निवेश के अवसरोंं को मजबूत करने के लिए यीडा ने पिछले दिनों एसीईओ शैलेंद्र भाटिया को जापान भी भेजा था, उन्होंने वहां उद्यमियों के साथ कई बैठकें कर यीडा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को मजबूत किया। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यीडा क्षेत्र में एस्कोर्ट कुबोटा की फैक्टी का शिलान्यास करने के लिए आने वाले हैं। उसी दौरान जापान के उद्यमियों का 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी यीडा क्षेत्र में आएगा।