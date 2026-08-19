मुख्यमंत्री योगी आज YEIDA में एस्कॉर्ट कुबोटा फैक्ट्री का करेंगे शिलान्यास, जापानी उद्यमियों से भी मिलेंगे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यमुना प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर 10 में एस्कोर्ट कुबोट की फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली में जापान के उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के लिए जापान के 200 उद्यमियों का प्रतिनिधि मंडल भारत दौर पर है।

यमुना प्राधिकरण ने एस्काेर्ट कुबोटा को फैक्ट्री के लिए सेक्टर 10 में 190 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसमें ट्रैक्टर व कृषि व निर्माण क्षेत्र के लिए उपकरणों का निर्माण होगा। कंपनी दो चरण में 4500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।