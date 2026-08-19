मुख्यमंत्री योगी आज YEIDA में एस्कॉर्ट कुबोटा फैक्ट्री का करेंगे शिलान्यास, जापानी उद्यमियों से भी मिलेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 10 में एस्कॉर्ट कुबोटा फैक्ट्री का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे, जिसमें 4500 करोड़ का निवेश और 400 ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री योगी एस्कॉर्ट कुबोटा फैक्ट्री का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे।
फैक्ट्री में 4500 करोड़ का निवेश, 4000 से अधिक रोजगार।
जापानी उद्यमियों से निवेश पर चर्चा, यीडा में जापानी सिटी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यमुना प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर 10 में एस्कोर्ट कुबोट की फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली में जापान के उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के लिए जापान के 200 उद्यमियों का प्रतिनिधि मंडल भारत दौर पर है।
यमुना प्राधिकरण ने एस्काेर्ट कुबोटा को फैक्ट्री के लिए सेक्टर 10 में 190 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसमें ट्रैक्टर व कृषि व निर्माण क्षेत्र के लिए उपकरणों का निर्माण होगा। कंपनी दो चरण में 4500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
चार हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम स्थल पर विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को सेक्टर दस पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। कार्यक्रम में करीब 500 लोगों के मौजूद रहने का अनुमान है। कार्यक्रम के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव मौजूद रहेंगे।
उद्यमियों के साथ निवेश पर होगी चर्चा
मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली में जापान के उद्यमियों के साथ प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। उद्यमियों का यह प्रतिनिधिमंडल जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन के नेतृत्व बैठक में शामिल होगा।
यीडा एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि यीडा क्षेत्र के सेक्टर 5ए में पांच सौ एकड़ में जापानी सिटी प्रस्तावित है। इस परियोजना को लेकर चेयरमैन आलोक कुमार उद्यमियों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण करेंगे।
इसमें यीडा क्षेत्र में मौजूद आधारभूत ढांचे, कनेक्टिविटी आदि की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान डेंसो, होंडा, स्पार्क मिंडा, कुबोटा आदि के सीईओ बैठक में शामिल होंगे।
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