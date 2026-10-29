जेवर में रोजगार के नए अवसर, CM योगी रखेंगे 1220 करोड़ की बड़ी परियोजना की नींव; विकास को मिलेगी रफ्तार

मनोज कुमार शर्मा,जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। जेवर के दयौरार गांव में विकसित हो रहे सेक्टर 8डी में 1220 करोड़ रुपये के निवेश से ट्रैक्टर निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।

दीपावली के बाद 12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस औद्योगिक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इस इकाई से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

1219.81 करोड़ का निवेश प्रस्तावित कंपनी को सेक्टर 8डी में 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। प्रस्तावित इकाई में ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना में 1219.81 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि आपूर्ति शृंखला, परिवहन, लाजिस्टिक्स और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए यीडा, जिला प्रशासन, पुलिस और कंपनी ने कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी हैं। कंपनी के लिए दयौरार गांव के किसानों से आपसी सहमति के बाद ली गई जमीन पर कब्जा लेते हुए कार्यक्रम स्थल और कंपनी की जमीन को समतल करने का शुरू कर दिया है।

औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा यीडा क्षेत्र नरेन्द्र मोदी इंटरनेशल एयरपोर्ट जेवर के आसपास विकसित हो रहे यीडा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क, प्रस्तावित औद्योगिक ढांचे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से कंपनियों की रुचि बढ़ रही है।