इंडिया एक्सपो मार्ट में सजेगा स्वच्छ ऊर्जा का मंच, ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अगस्त को एक्सपो आएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एक्सपो मार्ट में बैठक हुई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, अग्निशमन, कानून-व्यवस्था, मूवमेंट की तैयारी की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तैयारियां निर्धारित समय में पूरी कर लेंं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश-विदेश से प्रतिनिधि, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, निवेशक, नीति-निर्माता आदि शामिल होंगे।

इसलिए यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन प्रदर्शनी का शुभारंभ तथा बायोएनर्जी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी एवं नीतिगत सत्र आयोजित किए जाएंगे।

12 अगस्त को सम्मेलन के दूसरे दिन सीईओ राउंडटेबल, राज्य सरकारों के विशेष सत्र, निवेश एवं उद्योग सहयोग, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), एथनॉल, बायोडीजल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ.), वेस्ट-टू-एनर्जी, बायोमास, कार्बन मार्केट, वित्तपोषण तथा नवीन तकनीकों से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

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