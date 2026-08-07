इंडिया एक्सपो मार्ट में सजेगा स्वच्छ ऊर्जा का मंच, ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अगस्त को ग्रेटर नोएडा में इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 में शामिल होंगे। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्ज ...और पढ़ें
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अगस्त को एक्सपो में आएंगे।
तीन दिवसीय एक्सपो में बायोएनर्जी पर गहन चर्चा होगी।
सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता सहित सभी तैयारियों की समीक्षा हुई।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अगस्त को एक्सपो आएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एक्सपो मार्ट में बैठक हुई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, अग्निशमन, कानून-व्यवस्था, मूवमेंट की तैयारी की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तैयारियां निर्धारित समय में पूरी कर लेंं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश-विदेश से प्रतिनिधि, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, निवेशक, नीति-निर्माता आदि शामिल होंगे।
इसलिए यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन प्रदर्शनी का शुभारंभ तथा बायोएनर्जी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी एवं नीतिगत सत्र आयोजित किए जाएंगे।
12 अगस्त को सम्मेलन के दूसरे दिन सीईओ राउंडटेबल, राज्य सरकारों के विशेष सत्र, निवेश एवं उद्योग सहयोग, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), एथनॉल, बायोडीजल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ.), वेस्ट-टू-एनर्जी, बायोमास, कार्बन मार्केट, वित्तपोषण तथा नवीन तकनीकों से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।
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इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में तकनीकों एवं नवाचारों का प्रदर्शन होगा। तकनीकी सत्रों के साथ भविष्य की कार्ययोजना, निवेश साझेदारी, उद्योग-सरकार समन्वय तथा बायोएनर्जी क्षेत्र में नई संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में सम्मेलन के निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश सहित देश में स्वच्छ ऊर्जा एवं बायोएनर्जी क्षेत्र को नई दिशा मिल सके।
कार्यक्रम में 25 से अधिक सम्मेलन सत्र होंगे, जिनमें 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वक्ता, 150 से अधिक प्रदर्शक, 1,000 से अधिक प्रतिनिधि तथा 15,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है।
कार्यक्रम का आयोजन इंडियन फेडरेशन आफ ग्रीन एनर्जी एवं एमएम एक्टिव साई-टेक कम्युनिकेशंस द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के सहयोग से किया जाएगा।
बैठक में निदेशक यूपीनेडा रविंद्र सिंह, इंडियन फेडरेशन आफ ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर जनरल संजय गंजू, एडिशनल पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र आदि उपस्थित रहे।
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