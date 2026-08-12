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    सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; ट्रैफिक डायवर्जन लागू

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:01 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट दौरे के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज।

    2. चार कंपनी पीएसी, 600 पुलिसकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी तैनात।

    3. एक्सपो मार्ट के आसपास यातायात डायवर्जन लागू होगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंडिया एक्सपो मार्ट में बुधवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं।

    सीएम की सुरक्षा को लेकर चार कंपनी पीएसी के साथ करीब 600 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एसपी रैंक के तीन अधिकारियों और 15 राजपत्रित अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    पुलिसकर्मियों की तैनाती एक्सपो मार्ट परिसर के साथ ही आसपास के प्रमुख मार्गों, प्रवेश और निकास प्वाइंट पर रहेगी।

    एक्सपो मार्ट के आसपास के मार्गों पर जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा। डीसीपी रवि शंकर निम ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींच लिया गया है।

    इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

    गलगोटिया कट से IFS विला जाने वाले वाहन: गलगोटिया कट से एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होकर आइएफएस विला की ओर जाने वाले वाहनों को एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन बड़ा गोलचक्कर और शारदा गोलचक्कर से होते हुए एलजी गोलचक्कर के रास्ते जगतफार्म की ओर जा सकेंगे।

    एक्सपो मार्ट आने वाले आगंतुक: कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से 'नासा यू-टर्न' लेकर सीधे एक्सपो मार्ट परिसर में बनी पार्किंग में अपने वाहन पार्क कर सकते हैं।

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