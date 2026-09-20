नोएडा में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल की पत्नी को CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, सेक्टर-51 पहुंचकर जताया शोक

जागरण संवाददाता, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम सेक्टर-51 में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल की पत्नी सत्यवती मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।

मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम के बाद पूर्व राज्यपाल के सेक्टर-51 स्थित आवास पर पहुंचें थे। सीएम ने दिवंगत सत्यवती मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। यहां से कुछ देर बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हो गए।