'मम्मी-पापा की लड़ाई बंद करा दो प्लीज', कांवड़ यात्रा में 7 साल के मासूम ने भोले बाबा से मांगी मन्नत

स्वाति भाटिया, नोएडा। भोले बाबा, मम्मी-पापा आपस में कभी न लड़ें, दोनों हमेशा खुश रहें, सात साल के निशांत की यह मासूम मन्नत शायद कांवड़ यात्रा में सबसे अलग है।

गुरुग्राम से माता-पिता के साथ कांवड़ लेने आए निशांत के लिए भोले बाबा से न तो धन मांगा न ही कोई खिलौना। उसकी बस इतनी इच्छा है कि घर में मम्मी-पापा के बीच कभी झगड़ा न हो।

इसी उम्मीद के साथ वह बाबा के दरबार में पहुंचा है। जिसकी बातों को सुनकर हर कोई भावुक हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे मासूम भी इस यात्रा में आए हैं कि जो अपने माता- पिता को हमेशा साथ देखना चाहते हैं तो किसी को अपने माता-पिता को हमेशा साथ देखना है।

कांवड़ यात्रा में इन बच्चों की मन्नतें भले ही छोटी हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत बड़ी हैं। किसी को घर में प्यार और सुकून चाहिए तो किसी को पूरे गांव की चिंता है। कोई पिता की खुशहाली मांग रहा है तो कोई भविष्य में देश की सेवा करने का सपना संजोए है।

हमेशा साथ रहे मम्मी पापा गुरुग्राम की छह वर्षीय हर्षिता भी अपने परिवार को हमेशा साथ देखना चाहती है। वह अपने पापा, मम्मी, चाचा और चाची के साथ कांवड़ यात्रा में आई है। हर्षिता का कहना है कि वह भोले बाबा से हमेशा यही कहती है कि उसके चाचा को चाची के पास और पापा को मम्मी के पास रखना। परिवार का कोई भी सदस्य एक-दूसरे से दूर न जाए। उसकी मासूम प्रार्थना में परिवार के साथ और खुश रहने की चाह साफ झलकती है।

कुशल को अपने गांव की चिंता गुरुग्राम के किशनपुरा गांव से आए पांच वर्षीय कुशल की मन्नत सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है। उसे अपने गांव के लोगों की चिंता है। कुशल का कहना है कि गांव में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं और पानी भी गंदा आता है।

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वह भोले बाबा से प्रार्थना करता है कि गांव के सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी को साफ पानी मिले। कुशल की आंखों में कांवड़ को लेकर भी अलग उत्साह है। उसका कहना है कि वह बड़ा होकर अपने पापा की तरह भोले बाबा को अपने कंधे पर बैठाएगा और कांवड़ लेकर आएगा।