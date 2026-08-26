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चाइल्ड PGI नोएडा में शुरू हुई माइक्रोचिप जांच, चंद घंटों में थैलेसीमिया-सिकल सेल बीमारी का चलेगा पता

By Sumit Kumar Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:25 AM (IST)

चाइल्ड पीजीआई नोएडा में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया व सिकल सेल की माइक्रोचिप-आधारित जांच शुरू की गई है। यह नई तकनीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मरीजों को गंभीर रक्त विकारों का त्वरित और किफायती निदान प्रदान करेगी।

सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ में थैलेसीमिया और अन्य जांच के लिए आई मशीन का शुभारंभ करते निदेशक डा. अरुण कुमार सिंह। सौ- प्रबंधन

सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ में थैलेसीमिया और अन्य जांच के लिए आई मशीन का शुभारंभ करते निदेशक डा. अरुण कुमार सिंह। सौ- प्रबंधन

HighLights

  1. चाइल्ड पीजीआई नोएडा में माइक्रोचिप-आधारित जांच शुरू।

  2. थैलेसीमिया और सिकल सेल का त्वरित पता चलेगा।

  3. बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत।

जागरण संवाददाता, नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे और गर्भवतियों में थैलेसीमिया व सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी का चंद घंटे में पता करने के लिए चाइल्ड पीजीआइ में माइक्रोचिप बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच शुरू हुई है।

इससे गाजियाबाद, दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और आसपास जिलों के बाल मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को संस्थान के निदेशक डा. अरुण कुमार सिंह ने पैथोलाजी लैब में आधुनिक मशीन से डायग्नोस्टिक सेवा का विस्तार किया। विशेष बात है कि लोग बाहर से सैंपल लाकर भी यहां बेहद कम कीमत में जांच कराकर रिपोर्ट ले पाएंगे।

पैथोलाजी विभाग की प्रो. डा.ज्योत्सना मदान ने बताया कि डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अनुवांशिक रक्त विकारों वाले बच्चों के लिए जांच शुरू हुई है।

हीमोग्लोबिनोपैथी की त्वरित जांच के लिए नई तकनीक

बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी का पता करने को अत्याधुनिक टेस्टिंग सिस्टम माइक्रोचिप बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस का उद्घाटन किया, जो काम्पैक्ट और इनोवेटिव प्वाइंट-आफ-केयर डायग्नोस्टिक प्लेटफार्म है, जिसे क्लिनिकली महत्वपूर्ण हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स की तेजी से पहचान करने के लिए डिजाइन किया है।

जांच से हीमोग्लोबिनोपैथी (खासकर बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी) की समय पर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में सुधार होगा। बताया कि बाल मरीजों के लिए पहल पीडियाट्रिक हेमेटोलाजी आन्कोलाजी विभाग की एडिशनल प्रोफेसर डा. नीता राधाकृष्णन ने की थी।

वह थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के मरीजों का इलाज कर गहन अध्ययन करती हैं। संस्थान के निदेशक प्रो. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जांच से बच्चों में बीमारी का समय पर पता लगाकर उसके जल्दी निदान में सफलता मिलेगी।

मशीन की स्थापना से न केवल मरीजो की देखभाल में बल्कि संस्थान की एकेडमिक और ट्रेनिंग गतिविधियों में भी योगदान मिलने की उम्मीद है।

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