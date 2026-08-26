चाइल्ड PGI नोएडा में शुरू हुई माइक्रोचिप जांच, चंद घंटों में थैलेसीमिया-सिकल सेल बीमारी का चलेगा पता

जागरण संवाददाता, नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे और गर्भवतियों में थैलेसीमिया व सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी का चंद घंटे में पता करने के लिए चाइल्ड पीजीआइ में माइक्रोचिप बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच शुरू हुई है।

इससे गाजियाबाद, दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और आसपास जिलों के बाल मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को संस्थान के निदेशक डा. अरुण कुमार सिंह ने पैथोलाजी लैब में आधुनिक मशीन से डायग्नोस्टिक सेवा का विस्तार किया। विशेष बात है कि लोग बाहर से सैंपल लाकर भी यहां बेहद कम कीमत में जांच कराकर रिपोर्ट ले पाएंगे।



पैथोलाजी विभाग की प्रो. डा.ज्योत्सना मदान ने बताया कि डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अनुवांशिक रक्त विकारों वाले बच्चों के लिए जांच शुरू हुई है।